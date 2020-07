Massimiliano Gallo: «Liberiamoci dai pregiudizi» (Di venerdì 10 luglio 2020) L’urgenza di ripartire, di respirare a pieni polmoni la libertà dopo mesi di confinamento fisico e mentale, Massimiliano Gallo ha scelto di raccontarla in uno spettacolo, Resilienza 2.0 – Comiche istruzioni per risorgere da un disastro, che andrà in scena all’Arena Flegrea della sua Napoli a partire dall’11 luglio. «L’ho scritto durante la quarantena. Sarà la prima volta che rivedrò il pubblico dal vivo» racconta Massimiliano al telefono, ai nastri di partenza di un’estate ricca di appuntamenti. Oltre al teatro, infatti, sarà impegnato a luglio sul set de I Bastardi di Pizzofalcone, le cui riprese si erano interrotte proprio a causa del Covid-19, e a settembre su quello di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, entrambe fiction di successo di Raiuno, entrambe entrate nel cuore di milioni di spettatori che aspettano che siano gli eroi del piccolo schermo a salvarli dall’inedia di questi mesi. https://www.youtube.com/watch?v=MV6GLVDULX0 Leggi su vanityfair

