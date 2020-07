Juventus-Lione, ritorno ottavi Champions League: data, orario e diretta tv (Di venerdì 10 luglio 2020) Juventus e Lione si sfidano nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. L’appuntamento è all’Allianz Stadium venerdì 7 agosto alle ore 21:00, in palio c’è uno degli ultimi posti per le Final Eight che assegneranno il trofeo a Lisbona: la vincente sfiderà la vincente tra Manchester City e Real Madrid. Lo scorso 26 febbraio è finita 1-0 l’andata del Parc OL, un risultato che costringe gli uomini di Maurizio Sarri a cercare la clamorosa impresa all’interno delle mura amiche. BARCELLONA-NAPOLI: data, orario E TV IN TV – La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, oltre che in diretta streaming su ... Leggi su sportface

