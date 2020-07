Grottaglie: accusa, moglie picchiata appena tornato a casa nella notte. Arrestato 48enne Polizia (Di venerdì 10 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Polizia: Una Volante del Commissariato di Grottaglie, in piena notte è intervenuta in aiuto di una donna che aveva segnalato di essere stata malmenata da suo marito. La vittima ha raccontato ai poliziotti intervenuti che suo marito rincasato intorno alle 3,00 di notte, mentre la sua famiglia dormiva, è improvvisamente andato in escandescenza prima offendendola e poi, mentre era ancora a letto , le ha lanciato contro un ventilatore. L’oggetto lanciato fortunatamente non ha provocato lesioni alla donna che ha poi comunque subito le violenze fisiche dell’esagitato marito. I poliziotti nell’acquisire le prime notizie sull’accaduto hanno accertato che l’uomo era già stato denunciato lo scorso maggio dalla ... Leggi su noinotizie

