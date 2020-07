Francia, rimbalza la produzione industriale a maggio (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – rimbalza la produzione industriale francese a maggio, dopo il calo di aprile, mese in cui le misure di lockdown hanno tenuto le imprese ferme. L’output complessivo della seconda economia europea ha mostrato un forte incremento del 19,6% su base mensile dopo il -20,6% di aprile (dato rivisto da -20,1%). Il dato, comunicato dall’Ufficio di statistica nazionale (INSEE), è anche migliore delle attese degli analisti che avevano stimato un aumento del 15%,1. Su anno la produzione ha registrato una riduzione del 21,2%. Relativamente alla produzione manifatturiera, l’indice ha riportato un incremento su base mensile del 22% dopo il -22,3% di aprile, mentre su anno è scesa del 23,4%. Leggi su quifinanza

