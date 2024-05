Sinner sul chi va là | pronto a fare un passo indietro

(Di venerdì 3 maggio 2024), non si può mai stare tranquilli. Potrebbe essere questione di giorni, addirittura di ore: è necessario un dietrofront. Rafa ha salutato Madrid con gli occhi lucidi e il groppo in gola. Madrid ha salutato Rafa con la malinconia di chi sa che l’era dei Big Three è ormai giunta al termine. Roger ha già voltato pagina ed è questione di mesi perché anche l’amico e rivale Nadal si congedi definitivamente dal tennis e dal pubblico che tanto lo ha amato ed ammirato. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itNel circuito resterà solo lui, l’irreprensibile Nole. Che è vero, non avrà ancora vinto alcun titolo in questo 2024, ma che è tutto fuorché finito. Sono in tanti a pensare, non a caso, che presto ritroverà se stesso e che tornerà, forte come prima, per rimescolare le carte e complicare la vita alla nuova generazione. Intanto ha detto addio, proprio ...

