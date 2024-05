L’atleta ucraino dovrà distanziare russi e bielorussi - in gara ma soprattutto fuori

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dopo aver accettato con riserve alla fine del 2023 la partecipazione in sordina di atletie bieloai prossimi Giochi olimpici di Parigi, l’Ucraina ha pubblicato una accorata raccomandazione ai propri partecipanti, chiedendo loro di mantenere le distanze dagli atleti delle nazioni nemiche. Gli 89 atleti di Kyjiv sono pregati di segnalare ogni potenziale provocazione durante l’evento sportivo. Lo scrivono il Ministero dello Sporte il Comitato Olimpico del paese (UOC) in un documento ufficiale elaborato per proteggere gli atleti qualificati alle varie competizioni. Le Olimpiadi in tempo di guerra generano sempre preoccupazione per possibili attacchi terroristici ma anche per provocazioni psicologiche che possono inficiare le performance. La raccomandazioni è diretta anche a tutti gli allenatori e al personale coinvolto ...