Fumetto - gioco e pop Alla Imm torna Gamics

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sarà un fine settimana all’insegna del divertimento, quello in programma a Carrarafiere, che domani e domenica (dalle 10 alle 19) ospita la terza edizione di ‘Carrara’, il festival del pop organizzato dBlue Raincoat. Videogames, giochi da tavolo, mattoncini, fumetti, esibizioni dal vivo, centinaia di cosplayer e tanto altro per una due giorni dedicata agli anni Ottanta e Novanta, e che lo scorso anno ha catalizzato l’attenzione di oltre 23mila visitatori. Un tuffo nel passato ma anche l’occasione per trascorrere un fine settimana all’insegna del divertimento. E poi tanti personaggi e voci famose come quelle di Cristina D’Avena, Giorgio Vanni, Monica Ward (Lisa Simpson), Gianluca Iacono ed Emanuela Pacotto (Vegeta e Bulma di Dragon Ball), ‘Hide the Pain Harold’, l’uomo-meme conosciuto in tutto il mondo. Attesa anche Anna Mazzamauro, la ...