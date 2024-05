Dal punk ai cartoon La colonna sonora dei mercatini in piazza

(Di venerdì 3 maggio 2024) Le sigle deie delle serie tv dagli anni Settanta a oggi, spaziando dalla dance al, dal pop allo ska. E poi un omaggio al pop rock dei Modà e agli evergreen di Max Pezzali. Tre serate di concerti dal vivo, accanto a una festa fatta anche di cibo da strada,di hobbisti e creativi e giochi per i bambini. È l’evento “Lissone on the road - Street food & music festival“, che si terrà nel fine settimana inIV Novembre a Lissone. Oltre a food truck con varie specialità ci saranno le esibizioni live: oggi alle 21 laLegend Band, con un tributo alle canzoni dei cartoni animati e dei telefilm più celebri; domani “Omaggio ai Modà“ con il gruppo Sensazione Modà (nella foto), domenica “Omaggio a Max Pezzali & 883“ con i Rotta X Casa di Max. F.L.

