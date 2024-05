(Di venerdì 3 maggio 2024) Talita, 29 anni, ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza di italiana a. Dalvive e lavora nella capitale del Regno Unito come Faculty Assistant alla London Business School. Si dedica anche a un podcast che raccoglie le esperienze di italiani all'estero come lei: "Volevo dare voce alle loro storie e creare un maggiore senso di comunità".

“Nel 2014 sono partita dall’Italia con un biglietto di sola andata, a londra ho riscritto la mia storia” - Talita, 29 anni, ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza di italiana a londra. Dal 2014 vive e lavora nella capitale del Regno Unito come Faculty Assistant alla London Business School. Si dedica ... Continua a leggere>>

Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: l’ultimo sforzo per amore di Harry - Il monarca è pronto a rivedere il figlio, che nel 2020 ha lasciato la royal family insieme alla moglie Meghan Markle Re Carlo è tornato ai suoi doveri pubblici: le cure per il cancro procedono per il ... Continua a leggere>>

Re Carlo torna in pubblico dopo 3 mesi: oggi primo impegno al fianco di Camilla. Attesa per Harry a londra (senza Meghan) - Visita ufficiale a un centro oncologico. I medici sono ottimisti sul decorso del cancro alla prostata, ma il sovrano non è ancora guarito ... Continua a leggere>>