Veloci - comode e pratich - le lenti a contatto sono le alleate perfette Purché si scelga -o, e si conserv -no, con cura

(Di venerdì 3 maggio 2024)e e, lel’alternativa ideale quando non si vogliono indossare gli occhiali. Simentee, soprattutto in estate quando tra vacanze, bagni e occhiali da soledecisamente una validissima alternativa, in commercio esistono molti modelli die scegliere quello giusto può non essere facile. Per questo è fondamentale farsi consigliare da un esperto per preservare il benessere dell’occhio. ...

Lenti a contatto, come sceglierle correttamente - Le lenti quotidiane sono quelle usa e getta, un’opzione più dispendiosa ma che necessita di minore cura. Al contrario, optare per le lenti a contatto mensili o per un modello con utilizzo più ... Continua a leggere>>

Logitech G435 Lightspeed in offerta: oggi le paghi metà prezzo - Le cuffie Logitech G435 Lightspeed sono delle ottime cuffie da gaming di fascia media. Oggi sono in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile: per breve tempo, possono essere tue a solamente 43,99€ ... Continua a leggere>>

Bose Ultra open-ear, gli auricolari più comodi mai realizzati - Gli auricolari open-ear Bose Ultra spiccano per design e comodità. Fra le dita appaiono come un oggetto bizzarro: una specie di clip che ha bisogno della lettura delle istruzioni per comprendere come ... Continua a leggere>>