La spedizione punitiva Daspo per 8 ultrà milanesi decisi dal questore di Lodi

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ildiha emesso 12dopo gli scontri tra frange ultras. Il primo episodio è avvenuto dopo la partita “San Giuliano City - Asd Fanfulla”, disputatasi a Cerro al Lambro il 21 aprile scorso: 8 ultrassostenitori del San Giuliano City (tutti denunciati e due dei quali arrestati in flagranza di reato per lesioni aggravate) avevano seguito fino ai tifosi del Fanfulla, aggredendoli armati di bastoni e bottiglie di vetro. Adesso nei loro confronti sono arrivete le misure: divieto di accesso in tutte le strutture sportive del territorio nazionale in cui si disputano incontri di calcio di qualsiasi genere e categoria. Inoltre sono state emesse le misure del Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno aper un periodo compreso tra 1 e 3 anni. ...