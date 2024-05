Macron sfida ancora lo zar | Se Mosca sfonda a Est l’invio di truppe di terra non deve essere escluso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) ROMA Emmanuelnon molla. Per provocare il Cremlino con le sue stesse armi, in una lunga intervista all’Economist il presidente francese torna a non escludere l’eventualità deldidioccidentali in Ucraina. E in vista delle europee spara a zero sui nazionalisti ("Dico agli europei: svegliatevi! Tutti i nazionalisti europei sono Brexiteers nascosti. In un certo senso è come se dicessimo che non è un problema se affidiamo la banca ai rapinatori. Quando sono intorno al tavolo, prendono l’Europa in ostaggio").salva però Giorgia Meloni alla quale – archiviati i dissapori – dà la patente di poltica europea. Dalle critiche ai nazionalisti, tiene infatti fuori Giorgia Meloni: "La leader del governo italiano – ha detto – ha un approccio europeo", in particolare per aver ...