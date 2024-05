Piazza della Palma - si parte Iniziati ufficialmente i lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un intervento per una passeggiata gradevole, e un look contemporaneo. Niente più pavimento sconnesso anche in. Nuoviper portare a nuovo uno dei salotti buoni del capoluogo maremmano. Un milione e centomila euro legato al Pnrr-Pinqua hanno avuto come destinazione, un’area che solo qualche settimana fa ha visto anche l’inaugurazionesede Anap Confartigianato. Ieri mattina sono state aperte le opere di cantierizzazione per idi rinnovo degli spazi urbani nell’area die zone limitrofe che avranno iniziolunedì. L’opera consiste nella sostituzionevecchia ...