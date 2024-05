Disagio fra fiction e realtà con i volti di Mare Fuori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Vincenzo Ferrera alias Beppe Romano e Giacomo Giorgio alias Ciro Ricci dia Missaglia. Non per concedere selfie e autografi, ma per parlare digiovanile e riflettere sul sistema carcerario. Chi meglio di loro che ilgiovanile e i giovani reclusi li interpretano per parlare di temi tanto attuali. Sabato pomeriggio alle 17 all’oratorio di San Giuseppe Missaglia sono ospiti due attori di: Vincenzo Ferrera alias Beppe Romano e Giacomo Giorgio alias Ciro Ricci. Con loro c’è anche don Claudio Burgio, il sacerdote fondatore e presidente dell’associazione Kayrós che dal 2000 accoglie in comunità residenziali minori adolescenti e giovani maggiorenni con procedimenti penali, provvedimenti amministrativi e civili in atto allo scopo di promuovere progetti ...