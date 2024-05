Urla e botte nel cuore della notte in via Marconi Violenta lite fra ucraini | uno finisce all’ospedale

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si sono svegliati nelper ledi alcuni stranieri impegnati in. E’ successo alle prime ore di mercoledì primo maggio:a scontrasi alcuni. Le motivazioni non sono state rese note: anche perché i contendenti erano confusi quando hanno fornito la propria ricostruzione dell’accaduto. Poche le certezze al momento: sicuramente si parte da alcuni bicchieri di troppo seguiti da una discussione per strada, in viapoco dopo le 3 di. Dalle parole alle mani il passo è stato breve e così dopo schiamazzi esono arrivate sul posto la pattuglia dei carabinieri e l’ambulanzaCroce Rossa di Saronno. E’ stato soccorso sul posto e poi portato ...

