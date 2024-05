Turni lunghi e stipendi bassi I tecnici sanitari migrano altrove

(Di venerdì 3 maggio 2024) C’è carenza didi radiologia e di specialisti radiologi dell’ospedale di Merate. Idi radiologia sono i professionisti che materialmente effettuano gli esami radiografici, mentre gli specialisti radiologi sono i medici che valutano le immagini degli esami radiografici e formulano le diagnosi. Nel giro di poche settimane al presidio brianzolo hanno rassegnato le dimissioni tree due radiologi, che hanno vinto un concorso per altre strutture e quindi si trasferiranno. Nemmeno la promessa di mezzo milione di euro per acquistare strumentazione clinica più moderna e performante, annunciata dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso in persona durante la sua vita il marzo scorso al San Leopoldo Mandic, è bastata a convincere i professionisti della ...

