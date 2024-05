La situazione della medicina dell’emergenza Il primario Buonocore a Montecitorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Untra gli onorevoli deputati. Ci sarà anche ildel reparto di Pronto soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate martedì prossimo in sala stampa diper la presentazione ufficiale dell’indagine conoscitiva parlamentare sulla-urgenza e dei pronto soccorso in Italia. Il dottor Giovanni, 56 anni, 15 dei quali come direttorestruttura complessa del reparto di Pronto soccorso dell’ospedale di Merate, dove presta servizio dal 1998 e dove è il decano dei primari, è stato uno dei relatori che a inizio anno è stato convocati dai parlamentariXII Commissione Affari socialiCamera, per partecipare ...