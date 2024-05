(Di venerdì 3 maggio 2024) "Questo è inizio mese in via don Alai, via monsignor Tondelli e viale Piave senza andare in altri punti". La didascalia è allegata alle foto e ai video che mostrano i cumuli di rifiuti lasciati nella notte da incivili, in diverse. "Il Comitato 4 novembre domanda dove è l’assessore Carlotta Bonvicini, forse è impegnata in campagna elettorale... Ci si dovrebbe vergognare e darsi da fare ma visto l’andazzo da ormai cinque anni sicuramente non si migliora", dicono i cittadini arrabbiati. La denuncia è stata fatta anche dal candidato di Coalizione Civica Gino Rossi.

Il sindaco Gualtieri attacca Salvini e la sua direttiva per limitare l'utilizzo delle 'Zone 30' in città: "La direttiva del Mit è strampalata, chiaramente ispirata a una volontà politica, ma non appoggiata alle fonti del diritto e risulta irragionevole nella sostanza".Continua a leggere Continua a leggere>>

Un 56enne è stato ferito da un colpo di pistola a Roma , in zona Magliana , in via Pian Due Torri . Potrebbe essersi trattato di una gambizzazione Continua a leggere>>

"Discariche nelle strade della zona stazione" - Rifiuti abbandonati in strade di Modena: cittadini arrabbiati denunciano inciviltà e chiedono intervento dell'assessore Bonvicini. Candidato Gino Rossi critica situazione. Continua a leggere>>

Zone 30 non solo in centro, proiettori a led e “bulbout”: il piano di Bari per la sicurezza - Zone 30 non solo nel centro città, nuovi attraversamenti pedonali nelle strade più “pericolose” e bulbout per allargare marciapiedi e “ridurre” la corsa ... Continua a leggere>>

Guasto alla conduttura. strade allagate e residenti senz’acqua - È quanto accaduto nella prima mattinata dell’altro ieri, intorno alle 8, all’incrocio tra via Piceno e via Molise, in zona Villa Pini. A causa della rottura di una conduttura le due strade si sono ... Continua a leggere>>