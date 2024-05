Premiato Blondi | Così nacque il brand turistico ispirato alle auto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Si sono ricordati di come è nato tutto. Non era scontato e mi sono commosso". L’imprenditore Pietro (detto Piero), titolare dell’omonima gioielleria di Modena, non nasconde la soddisfazione per il premio che gli è stato consegnato ieri da Leo Turrini nella giornata d’apertura della sesta edizione del Motor Vy Fest. E’ lui il ’papà’ del termine Motor Vy, poi divenuto unconosciuto in tutto il mondo. "Nel 2012 ero presidente dell’Ascom di Modena e della Confcommercio dell’Emilia-Romagna e mi venne in mente di commissionare una ricerca sulla consistenza del settore dellesportive – racconta – È stato come scoperchiare il vaso di Pandora: emerse un mondo molto più esteso di quanto avessimo mai immaginato. Le faccio solo un esempio: la ricerca rivelò che nel secolo scorso a ...