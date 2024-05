Omicidio sul lavoro La mamma di Luana ha scelto Fucecchio | Ora si faccia la legge

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) C’è un legame forte fra Emma Marrazzo e. Tant’è che per il giorno della Festa dei lavoratori la madre della giovaneD’Orazio è voluta essere in città ed è stata intervistata in diretta su Rai Uno alle 8.40 per ’Uno mattina’. "La presenza della signora Emma – ha detto il sindaco Alessio Spinelli – ci ricorda ogni volta quanto il tema della sicurezza necessiti sempre di un’attenzione particolare perché in Italia continuano a morire quasi mille persone all’anno per incidenti sul". La signora Marrazzo sta portando avanti un’importante battaglia. "Cambiare laperché quella attuale è ipocrita, e invece servono pene più severe, con l’aggravante", ha detto la madre diD’Orazio. Il 3 maggio di tre anni fam all’età di 22 annimorì risucchiata in un ...