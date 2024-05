I controversi modelli in mesh sono tornati a spopolare - con nuovi color - forme e dettagli

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 3 maggio 2024) Quando fecero la loro apparizione l’anno scorso ai piedi di trend setter e influencer nessuno avrebbe scommesso che la tendenza avrebbe superato l’estate. E invece ci siamo dovuti ricredere. Le ballerine intornate e più in forma di prima. Spopolando in ogni angolo del globo e diventando di fatto una delle opzioni più gettonate per questa stagione. A caratterizzarle è un senso di leggerezza, trasparenza, impalpabilità. Riescono a coniugare stravaganza ed eleganza minimale. Sobrietà ed eccentricità. Binomi che sembravano impossibili da creare ma che trovano in queste scarpe insolite la dimostrazione che la moda ha ancora molte sorprese da offrire. Perfette da mettere in valigia per consistenza e ingombro minimi, versatili perché ...