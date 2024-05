La cultura è donna E il velo non è simbolo di sottomissione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tahany Shahin (nella foto), per tutti Titti, e Benmekki Hajira, sono due delle donne maggiormente attive nel Centro islamico di via Ghilini: la prima è vicepresidente e principale organizzatrice di eventi e attività a fianco del direttore Fouad Selim; la seconda è moglie di quest’ultimo ed una delle volontarie che si dà più da fare. Entrambe nel loro Paese d’origine - l’Egitto per Tahany e l’Algeria per Benmekki - hanno studiato fino alla laurea, ed ora a Monza lavorano, sentendosi realizzate e libere di vivere a pieno la loro vita. "Io vivo in Brianza da 24 anni – racconta Benmekki –. Finiti i miei studi, ci siamo sposati in Algeria, poi siamo venuti qui. In Algeria, dove per 130 anni c’è stato il colonialismo francese, lo stile di vita è liberale: addirittura nelle università ci sono più femmine che maschi e gli studi sono gratuiti". "Sono venuta in Italia perché mio marito viveva ...