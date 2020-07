Seat Leon, la prova de Il Fatto.it – La compatta spagnola diventa anche ibrida – FOTO (Di giovedì 9 luglio 2020) Chi l’ha detto che le berline compatte hanno perso appeal? Prendiamo la nuova Seat Leon: la due volumi spagnola è stata riprogettata da cima a fondo per il 2020 e vuole dire la sua in un segmento che rimane ancora un colonna del mercato. Non solo: la volontà è quella di attrarre un pubblico giovane, incluso quello dei millennial, e strapparlo al canto delle sirene degli sport utility compatti. Senza contare che c’è una tradizione da difendere: quella della stessa Leon, venduta in oltre 574 mila esemplari nell’arco delle tre generazioni precedenti. anche se parla spagnolo, nelle vene della Leon scorre sangue tedesco, quello della cugina Golf da cui l’iberica eredita gran parte della meccanica. Ma il vestito è su misura, ... Leggi su ilfattoquotidiano

MarcoScafati1 : #Seat #Leon, la #prova de #IlFattoquotidiano.it – La #compatta spagnola diventa anche #ibrida – FOTO… - Seat_600_Leon : RT @nicorizzotti: Si ricomincia con l ‘#Italexit, per andare dove non si sa. Qualcuno vorrebbe il ritorno alla “liretta”. Se così deve esse… - chiechiIT : Seat: una Leon nell’arena - Chi è Chi Online - lautomobile_ACI : Ecco la soluzione ?? - sole24ore : Seat Leon: come va la quarta generazione in versione Mild-Hybrid -

Ultime Notizie dalla rete : Seat Leon Seat Leon, la compatta con cinque alimentazioni La Stampa MEB: i vantaggi della piattaforma per le auto elettriche di Volkswagen

Il Gruppo Volkswagen è maestro nella creazione di piattaforme modulari, non a caso quella denominata MQB ha dato vita a diversi modelli di Brand differenti, auto dalla personalità distinta che però ha ...

Predoni delle auto in tribunale "Undici furti nel Maceratese" Tre chiedono il rito abbreviato

Le auto nel mirino della banda erano Volkswagen Golf, Up, Tiguan, Audi 3, Seat Leon e Ibiza. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giuseppe Perrone, Silvana Ladogana, Marino Rosario, Maria Rosaria ...

Il Gruppo Volkswagen è maestro nella creazione di piattaforme modulari, non a caso quella denominata MQB ha dato vita a diversi modelli di Brand differenti, auto dalla personalità distinta che però ha ...Le auto nel mirino della banda erano Volkswagen Golf, Up, Tiguan, Audi 3, Seat Leon e Ibiza. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giuseppe Perrone, Silvana Ladogana, Marino Rosario, Maria Rosaria ...