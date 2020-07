Nucleare, Russia: una nube radioattiva solca i cieli del nord Europa (Di giovedì 9 luglio 2020) Qualche giorno fa, una misteriosa nube radioattiva è stata scoperta solcare i cieli della penisola scandinava e dell'Artico europeo. Secondo quanto messo in evidenza dagli esperti, l'origine di tale fenomeno potrebbe trovarsi in Russia. L'origine del problema… Tutto ha inizio tra il 2 e l'8 giugno, quando il DSA (l'organo norvegese per il controllo delle radiazioni nucleari) avverte che insolite quantità di iodio radioattivo sono state rilevate dalle due stazioni meteorologiche di Svanhovd e (...) - Ambiente / Russia, Nucleare, Radioattività, , No logo, Apertura Maxi, Centrale Nucleare, Incidente Nucleare Leggi su feedproxy.google

