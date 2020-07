Marcuzzi e De Martino, Dagospia rilancia con nuove foto: “Pistola fumante” (Di giovedì 9 luglio 2020) Continua a offrire nuovi spunti il gossip nostrano. Da giorni si parla di una tresca che si sarebbe consumata in gran segreto tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. La bomba l’ha lanciata Dagospia, che oggi torna alla carica dopo una serie di smentite da parte dei diretti interessati. L’ultimo tassello riguarda una viola che … L'articolo Marcuzzi e De Martino, Dagospia rilancia con nuove foto: “Pistola fumante” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - LucaDondoni : Premesso che Di Martino o Belen o la Marcuzzi vadano o non vadano con chi gli pare ma a voi, sinceramente, frega qu… - occhio_notizie : Il fiore viola di Alessia Marcuzzi è dedicato a Nadia Toffa, De Martino non centra nulla - infoitcultura : Belen Rodriguez dura sul gossip tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: cosa dichiara su Instagram - infoitcultura : Alessia Marcuzzi, il marito sarebbe furioso per i gossip su De Martino -