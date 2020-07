Libero: che bella vita il disastroso Arcuri, attici al centro di Roma e 600mila euro l’anno come ad di Invitalia (Di giovedì 9 luglio 2020) “C’è un motivo per cui il governo ha scelto Domenico Arcuri per fronteggiare l’emergenza scuole e cioè occuparsi di distanziamento nelle aule, banchi a norma, spazi ampi negli istituti: è un esperto di metri quadrati. Una classe di 15 studenti può tranquillamente fare lezione nel mega appartamento di cui risulta intestatario nel centro di Roma, al primo piano di piazza di Pietra che, per chi non fosse pratico della Capitale, è uno degli angoli più suggestivi ed eleganti della città con il celebre colonnato del Tempio di Adriano, i locali glamour per l’aperitivo, Montecitorio e Palazzo Chigi a un passo”. Lo scrive Libero, in un pezzo in cui fa letteralmente i conti in tasca a Domenico Arcuri, nominato due giorni fa commissario ... Leggi su ilnapolista

