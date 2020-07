Gotti: “Tre punti pesanti che ci permettono di giocare le prossime gare con serenità” (Di giovedì 9 luglio 2020) Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta contro la SPAL, Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha dichiarato: “La partita con il Genoa mi era decisamente rimasta in testa ma credo che questa non fosse la settimana più importante in generale quanto la più importante dal punto di vista della classifica. giocare tre partite in una settimana con le due genovesi e la SPAL aveva un gran peso all’interno della classifica, che con questi 3 punti migliora. Si tratta di una vittoria meritata, i ragazzi l’hanno costruita pian piano e non era scontato. Le energie possono venir meno a forza di giocare tutte queste partite ad un ritmo così incessante e le sorprese sono dietro l’angolo, come abbiamo potuto vedere finora. Io non so quale sarà la quota salvezza ma ... Leggi su alfredopedulla

