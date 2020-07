Formazioni ufficiali Bournemouth-Tottenham, Premier League 2019/2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Bournemouth-Tottenham, match valido per la trentaquattresima giornata di Premier League 2019/2020. Gli Spurs hanno ormai salutato il sogno di qualificarsi per la prossima Champions League ed ora l’obiettivo è assicurarsi un posto in Europa League. D’altra parte, i padroni di casa hanno bisogno di punti per scongiurare il rischio di retrocedere in Championship. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di giovedì 9 luglio. Di seguito le scelte dei due tecnici. Le Formazioni ufficiali di Bournemouth-Tottenham: Bournemouth – Ramsdale, Rico, Kelly, Ake, Smith, Gosling, Lerma, Stanislas, ... Leggi su sportface

