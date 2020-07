Sky Beneath arriva su PC e console nel 2021 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mindhaven Games è lieta di svelare che la sua avventura gravitazionale a enigmi, Sky Beneath, sarà disponibile per PC e console nel 2021. Preparati a intraprendere una travolgente avventura fantascientifica dove la gravità sarà relativa! In Sky Beneath, i giocatori vestiranno i panni di Cassie, un’intrepida cercatrice alla ricerca di risorse preziose in una serie di strutture minerarie abbandonate. Aiutata dalla sua amica inventrice Annie e dall’uso di un’avanzata tecnologia aliena, Cassie potrà prendere il controllo della gravità per camminare su pareti e soffitti, o modificare la direzione gravitazionale degli oggetti circostanti. La gravità sarà un concetto relativo in questa avventura impegnativa e avvincente! Ambientato in un pianeta dove una precaria alleanza tra umani e alieni ... Leggi su gamerbrain

