MOVIOLA Roma Parma: l’episodio chiave del match (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’episodio chiave del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Roma Parma L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Roma e Parma, valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri. L’EPISODIO chiave DEL match 73′ Rigore solare non assegnato al Parma – Braccio largo di Mancini nel tentativo di contrastare Kucka, il pallone tocca il gomito e il VAR richiama ancora una volta Fabbri, che però decide di non assegnare il penalty. Questa l'immagine visionata al VAR #RomaParma #DAZN pic.twitter.com/TidqIVTKXi — DAZN Italia ... Leggi su calcionews24

sportface2016 : #RomaParma, la moviola sul contatto Cristante-Cornelius - zazoomblog : Roma Parma LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Parma #LIVE: #sintesi #tabellino - infoitsport : Napoli-Roma 2-1 - La moviola: Manolas-Dzeko, resta qualche dubbio - contromano2 : RT @ocram1926: Una moviola folle. Arbitraggio perfetto di Bertini e gli assistenti Ivaldi e Pisacreta. Ivaldi e Pisacreta, gli stessi di R… - ASR_Goalmania : RT @ocram1926: Una moviola folle. Arbitraggio perfetto di Bertini e gli assistenti Ivaldi e Pisacreta. Ivaldi e Pisacreta, gli stessi di R… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Roma Roma Parma LIVE 2-1: gran gol di Veretout! Calcio News 24 MOVIOLA – Roma-Parma, Cristante da dietro su Cornelius: è rigore?

Al 7 c’è il primo episodio da moviola di Roma-Parma, match della trentunesima giornata di Serie A allo Stadio Olimpico di Roma. Sugli sviluppi di un lancio lungo in profondità Cornelius ha tagliato la ...

MOVIOLA Roma Parma: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Parma, valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

Al 7 c’è il primo episodio da moviola di Roma-Parma, match della trentunesima giornata di Serie A allo Stadio Olimpico di Roma. Sugli sviluppi di un lancio lungo in profondità Cornelius ha tagliato la ...L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Parma, valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.