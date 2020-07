Coronavirus, oltre 60 mila casi in 24 ore negli Stati Uniti: mai così tanti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nuovo record di casi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti, mai così tanti. Gli USA fanno segnare un nuovo record dall’inizio dell’emergenza Coronavirus con 60.209 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Mai negli Stati Uniti si erano contati tanti contagi da Covid-19 in un solo giorno. Le vittime in più … L'articolo Coronavirus, oltre 60 mila casi in 24 ore negli Stati Uniti: mai così tanti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Tg3web : Coronavirus. Stati Uniti vicinissimi a quota 3 milioni di casi, India oltre 700.000. In Brasile, dove il virus dila… - RaiNews : Oltre 5 milioni di persone dovranno chiudersi a casa a #Melbourne, la seconda città australiana, dopo una nuova ond… - repubblica : Coronavirus, record di casi negli Usa: oltre 60mila in 24 ore. Trump vuole le scuole aperte: 'Sarebbe peggio se ave… - giannettimarco : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, diretta, Usa: oltre 60 mila casi in un giorno - Artlandis : Cosa risponde un bimbominkia ottuso davanti ai numeri ed al dato oggettivo? 'Sarebbe peggio se avessi ascoltato es… -