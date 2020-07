Trump punta la Cina. "Gravi danni al mondo" (Di martedì 7 luglio 2020) Gaia Cesare Verso l'emanazione di ordini esecutivi sul gigante rivale. Anche Zuckerberg all'attacco Il Nasdaq raggiunge nuovi massimi dopo la chiusura di venerdì scorso per il 4 luglio, Festa dell'Indipendenza, e Donald Trump esulta, scagliandosi ancora contro i rivali politici interni: «Se volete che questo si distrugga e sparisca, votate per i Democratici nullafacenti della Sinistra Radicale e per il corrotto Joe Biden. Massicci aumenti delle tasse, che vi renderanno velocemente più poveri». Ma è il fronte esterno sul quale The Donald torna a picchiare. E il rivale politico numero uno, all'estero, si chiama Pechino. «La Cina ha causato Gravi danni agli Stati Uniti e al resto del mondo», spiega in uno dei suoi cinguettii al vetriolo il capo della Casa Bianca. Il presidente prepara il terreno per gli ordini esecutivi annunciati in ... Leggi su ilgiornale

AGI - Si parla tanto di Kamala Harris ed Elizabeth Warren ma è all'ex ambasciatrice all'Onu ed ex advisor per la sicurezza nazionale di Barack Obama, Susan Rice, che Joe Biden starebbe guardando con p ...

La riflessione del direttore del New York Times, Dean Baquet, travolto dalle polemiche che stanno agitando il mondo dell'informazione americano, accusato di essere troppo equidistante dal presidente T ...

