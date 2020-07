Tg Politico Parlamentare, edizione del 7 luglio 2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Redazione 07/07/2020 TG-Politico redazioneweb@agenziadire.com CONTE LANCIA ITALIA VELOCE Dall’Alta velocita’ di rete Salerno- Reggio Calabria, alla Palermo-Catania-Messina alla Pescara-Roma e Pescara-Bari, Alta Velocita’ Ancona-Genova-Ventimiglia, passando per la Venezia-Trieste, la Gronda, la 106 Ionica. Sono solo alcune delle 130 opere considerate strategiche dal governo che costituiscono il programma ‘Italia Veloce’. A presentarlo il premier Giuseppe ... Leggi su dire

msgelmini : .@forza_italia ha depositato a Montecitorio la proposta di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare… - putipo : @LupoExpress fa parte del gioco delle parti (che se lo giocassero tra di loro, figurati). era na previsione facile… - FdG_01 : Il candidato trovi un aggettivo per definire un parlamentare che utilizza la morte di un immenso artista per fare a… - talismanogiada : @Black300Joe Parlamentare e politico mi sembrano esaustivi del concetto universale di 'maiale dentro' - FeliceAquila : RT @LuciusAlbinus: @xnitius @FeliceAquila loro in ogni partito politico, che illustri in dettaglio e non solo per slogan e proclami, che sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare Tg Politico Parlamentare, edizione del 6 luglio 2020 - DIRE.it Dire Psoriasi, mozione parlamentare per la "Carta delle priorit"

Roma, 7 lug. (askanews) - Uniti per un obiettivo comune. Inserire la psoriasi tra le patologie contemplate dal Piano nazionale delle cronicit, tanto per iniziare, senza dimenticare l'importanza di pro ...

Renzi: “M5s voterà Mes. Se pensano di prendere quei soldi con la patrimoniale, dovranno passare sul mio cadavere”. E loda Berlusconi

“In questo momento chi è il buono, chi è il brutto, chi è il cattivo? Non penso che Salvini sia il cattivo, però abbiamo fatto bene a mandarlo a casa e a impedirgli di prendere i pieni poteri un anno ...

Roma, 7 lug. (askanews) - Uniti per un obiettivo comune. Inserire la psoriasi tra le patologie contemplate dal Piano nazionale delle cronicit, tanto per iniziare, senza dimenticare l'importanza di pro ...“In questo momento chi è il buono, chi è il brutto, chi è il cattivo? Non penso che Salvini sia il cattivo, però abbiamo fatto bene a mandarlo a casa e a impedirgli di prendere i pieni poteri un anno ...