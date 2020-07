Pil crollato, soldi finiti, imprese a rischio chiusura. L’allarme di Bankitalia, Istat e Ue sull’effetto Covid (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug – Quando vi dicevamo che il peggio della crisi economica deve ancora venire e che i primi dati sugli effetti devastanti causati dal lockdown imposto per contenere l’emergenza coronavirus (e colpevolmente protratto troppo a lungo dal governo giallofucsia) non sono niente rispetto a quello che ci aspetta, non eravamo pessimisti o peggio allarmisti. Al di là della fuffa sparsa qua e là dal premier Giuseppe Conte in merito a quello che il governo avrebbe messo in campo per tamponare la crisi, l’unico dato certo è che l’economia nazionale è in ginocchio. I dati di oggi purtroppo parlano chiaro. Se Bankitalia lancia l’allarme sul fatto che la metà della popolazione ha difficoltà con i soldi rimasti dopo mesi di serrata generale, l’Istat avverte che più di un’azienda su 3 rischia di chiudere. ... Leggi su ilprimatonazionale

