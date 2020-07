Internazionali di Tennis Emilia-Romagna, Parma sarà un ATP Challenger 125. Bonaccini: “Grande opportunità” (Di martedì 7 luglio 2020) Gli Internazionali di Tennis Emilia-Romagna saranno un torneo ATP Challenger 125. È la notizia lanciata nella videoconferenza stampa di presentazione dell’evento, a cui hanno partecipato le istituzioni e gli organizzatori della manifestazione che andrà in scena al Tennis Club President di Parma (Basilicanova di Montechiarugolo) dal 7 al 13 settembre 2020. L’emozione di Botti e Bonaccini – Ad aprire la serie di interventi è stato Romano Botti, presidente del Tennis Club President: “Il grande Tennis riparte. Ringrazio le istituzioni, sempre al nostro fianco, e gli organizzatori di MEF Tennis Events che a Todi e Perugia ha dimostrato come gli eventi di livello possano essere disputati nel massimo della sicurezza. Il Tennis Club President è pronto e sono molto contento per il territorio di Parma. Spero che assisteremo ad un evento che ... Leggi su sportface

