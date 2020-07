Insulti razzisti, Spadafora: “Disgustato da parole del giovane della Monregale Calcio” (Di martedì 7 luglio 2020) “Sono disgustato per le frasi razziste e sessiste, diffuse dai media in queste ore, pronunciate dal giovane calciatore del Monregale Calcio, che giustamente ha preso provvedimenti e sospeso il giocatore. Lo sport deve essere veicolo di trasmissione di valori sani: non è accettabile che uno sportivo, un ragazzo giovane, si esprima in questo modo“. Attraverso il proprio profilo Facebook il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, condanna l’episodio a sfondo razzista che ha visto protagonista un ragazzo della società dilettantistica Monregale Calcio. “In questo periodo il mondo scende in piazza contro il razzismo, e molti sportivi hanno appoggiato la causa – ha aggiunto Spadafora -. Dobbiamo fare di più, rafforzare l’impegno per la parità di genere e contro ogni forma di discriminazione: il dibattito sulla legge contro ... Leggi su sportface

repubblica : Insulti razzisti e sessisti ad una donna di colore: ma il Monregale non prende provvedimenti verso un suo giocatore… - repubblica : Insulti razzisti e sessisti a donna nera: il Monregale sospende un suo giocatore [aggiornamento delle 17:31] - LaStampa : Insulti razzisti del giovane calciatore cuneese all’influencer di colore: lui sparisce dai social, nel mirino finis… - Fragatton1 : RT @OcchiDiGatta72: Insulti razzisti e sessisti a donna nera: il Monregale sospende un suo giocatore Ora avrà tempo di pensare sperando… - PalliCaponera : RT @Fraernesto: Insulti razzisti e sessisti a donna nera: il Monregale sospende un suo giocatore -