In Italia emergenza abitativa per 1,5 milioni di famiglie (Di martedì 7 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una famiglia Italiana su quattro ha avuto difficoltà a pagare l'affitto e – complessivamente – oltre il 40% prevede di non riuscire a pagarlo nei prossimi 12 mesi. A soffrire sono state anche le famiglie con un mutuo le quali, a causa delle difficoltà nel far fronte alle rate, hanno generato un ammontare di crediti deteriorati in pancia alle banche di 15,6 miliardi. Ad aggravare il quadro generale si aggiunge il fatto che poco meno di centomila famiglie rischiano di diventare inadempienti, anche dopo l'emergenza, mentre 160mila hanno la casa pignorata. Sono questi i dati principali diffusi da Federcasa, in occasione dell'assemblea nazionale, contenuti in uno studio commissionato a Nomisma. In Italia l'emergenza abitativa riguarda 1 milione e 475mila famiglie Italiane, il 5,6% del totale. Chi è in affitto paga un canone medio ... Leggi su iltempo

