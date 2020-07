Francia, autista di bus aggredito e ucciso: aveva vietato a un gruppo di persone senza mascherina di salire a bordo (Di martedì 7 luglio 2020) Massacrato di botte e ucciso per aver vietato a dei passeggeri senza mascherina di salire su un autobus: così è morto Philippe, un conducente di tram bus di Bayonne, nella costa sud-ovest della Francia. L’aggressione è avvenuta di domenica sera, intorno alle 19: l’uomo, 59 anni, è stato portato all’ospedale già in condizioni critiche. Per tutto il giorno di lunedì si è cercato di rianimarlo, poi è stata dichiarata la morte cerebrale. Fonti del sindacato hanno raccontato alla radio locale France Bleu che l’autista avrebbe cercato di evitare a un uomo senza mascherina e con un cane di salire a bordo del mezzo. Quindi, riporta le Parisien, avrebbe chiesto anche ad altri quattro passeggeri già a bordo senza mascherina di scendere. La polizia ha fermato cinque aggressori e interrogato uno di loro. I ... Leggi su ilfattoquotidiano

