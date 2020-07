Coronavirus, almeno 21 positivi sull'aereo atterrato dal Bangladesh a Roma. Speranza sospende i voli (Di martedì 7 luglio 2020) Il risultato parziale dei tamponi effettuati sui 276 passeggeri arrivati ieri con un volo diretto da Dacca. Tutte le persone contagiate sono state trasferite d'urgenza allo Spallanzani mentre i positivi al test sierologico sono ricoverati presso il centro sanitario di Casal... Leggi su repubblica

Almeno 6 delle 225 persone a bordo (saranno probabilmente di più) dell’aereo atterrato ieri a Fiumicino e arrivato da Dacca, Bangladesh, sono tuttora affette da Covid-19. Alcuni di questi passeggeri, ...

