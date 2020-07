Verdone: «Ennio Morricone ha dato grazia ai miei primi due film. Ci presentò Sergio Leone» (Di lunedì 6 luglio 2020) «Oggi Ennio non c’è più. E tutti noi siamo orfani di un sublime compositore conosciuto in tutto il mondo. La sua grandezza deriva da due elementi: il fatto di aver studiato musica contemporanea con Goffredo Petrassi e la sapienza dell’arrangiamento», così scrive su Facebook Carlo Verdone, rendendo omaggio ad Ennio Morricone, il compositore e musicista premio Oscar morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. leggi anche l’articolo —> Ennio Morricone è morto, aveva 91 anni: addio al grande compositore, fatale una caduta Verdone: «Ennio Morricone ha dato grazia ai miei primi due film. Ci presentò Sergio Leone» «Un arrangiamento solenne, nostalgico, potente e spesso ironico. Ennio Morricone sarà immortale per il suo talento inarrivabile che lo portava ad ... Leggi su urbanpost

