Sciopero trasporti Roma venerdì 10 luglio 2020: autobus, metro e tram a rischio (Di lunedì 6 luglio 2020) Sciopero trasporti Roma venerdì 10 luglio, corse a rischio per 24 ore nella Capitale. Si preannuncia una giornata molto calda per i pendolari Romani che dovranno fare i conti con lo stato di agitazione del personale Atac. Ecco tutti i dettagli. Sciopero trasporti Roma venerdì 10 luglio 2020 La segreteria territoriale dell’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno Sciopero di 24 ore – con rispetto delle fasce di garanzia – per il giorno 10 luglio 2020. Lo Sciopero riguarderà l’intera rete: bus, filobus, tram, metropolitane e le ferrovie regionali Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. Durante lo Sciopero, nelle stazioni metroferroviarie che resteranno – eventualmente aperte – non sarà garantito il servizio di ascensori, scale mobili e montascale. Le fasce di garanzia Il servizio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Sciopero trasporti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sciopero trasporti