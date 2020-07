Gang of London Sky trasmette la serie dal 6 luglio (Di lunedì 6 luglio 2020) Gang of London il viaggio nel cuore più nero di Londra, è in onda dal 6 luglio alle 21.15 su Sky Atlantic e Now Tv. La serie evoca le atmosfere di Gomorra – La serie, il gusto per il pulp di Tarantino e una Londra che strizza l’occhio a Gotham City. Al centro della narrazione, una famiglia che richiama, anche nella sua composizione, quella de Il Padrino. Gang of London su Sky Atlantic, episodi, regia, attori, cast Gang of London è un’epopea criminale in nove episodi prodotti dagli Studios di Sky con Pulse Films e Sister Pictures e firmati dal maestro dell’action-fighting Gareth Evans. Nel cast ci sono Joe Cole e Michelle Fairley (Il Trono di Spade) a guidare il multienico cast – diretto da Evans con Xavier Gens e Corin Hardy – nel sottobosco criminale della capitale inglese. Presenti Colm Meaney, Jo Cole, ... Leggi su maridacaterini

Gangs of London è un'adrenalinica gangster story, creata da Gareth Evans e Matt Flannery, che sull'action più spettacolare per sfidare Peaky Blinders e Gomorra MILANO – Lo skyline di Londra ribaltato.

Il brutale assassinio di Finn Wallace, architettato da un misterioso mandante, scatena una guerra tra bande a Londra. Il figlio di Finn, Sean Wallace, cerca vendetta e ritiene la sua famiglia debba da ...

