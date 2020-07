Coronavirus in Italia, il nuovo piano del Governo: tamponi per chi arriva in aereo e Tso per chi rifiuta le cure (Di lunedì 6 luglio 2020) Il piano del Governo per contenere il contagio da Coronavirus: tamponi, controlli più rigidi e Tso per chi rifiuta le cure. ROMA – La presenza di decine di focolai preoccupa Roma. La ripresa dell’epidemia nel nostro Paese sembra essere, al momento, molto limitata con il Governo che sta limando i dettagli di un piano per contenere il contagio da Coronavirus. L’obiettivo è quello di fermare la ripresa della curva che nella giornata di domenica 5 luglio 2020 ha registrato una ripresa degli attualmente positivi. Un segnale non assolutamente positivo e per questo Palazzo Chigi è pronto ad intervenire per non rischiare di fare passi indietro. tamponi per chi arriva da Paesi extra Schenghen La riapertura delle frontiere è coincisa con la ripresa dei contagi in Italia. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha chiesto di prevedere ... Leggi su newsmondo

riotta : Risalgono i contagi in un'Italia che ha deciso di averne abbastanza del #coronavirus , stessa curva del Sud degli U… - SkyTG24 : Coronavirus, report Iss: età media dei positivi scesa da 61 a 50 anni - Corriere : L’andamento del contagio in Italia: la mappa, i dati e le tendenze - ruiciccio : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, i focolai dei Balcani: il nuovo fronte è alle porte dell'Italia - mafaldina61 : RT @VNotKind: Ci vogliono tutti rinchiusi Vi ricordate i campi FEMA che temevate tanto? Beh, sono qui -