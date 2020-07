Amici della Fondazione De Gasperi: la ricostruzione dell’Italia e dell’Europa riparte dai valori degasperiani (Di lunedì 6 luglio 2020) 74 anni fa, la prima assemblea costituente. La Fondazione De Gasperi celebra questo importante anniversario rilanciando la sua prima campagna di membership a supporto delle iniziative che da anni porta avanti nel segno dei valori del grande statista. “Uomini e donne liberi al servizio del bene comune per un’Europa più unita”. E’ questo il significativo claim scelto dalla Fondazione De Gasperi per il lancio della sua prima campagna di membership. Si tratta di una iniziativa densa di significato a partire dalla quale la Fondazione, nata quasi 40 anni fa per volere della figlia di Alcide De Gasperi, Maria Romana, continua la sua attività tra eventi, iniziative, pubblicazioni, ricerche e progetti nel segno dei valori deGasperiani quali libertà, giustizia sociale, democrazia rappresentativa ed Europa unita dei ... Leggi su romadailynews

SusannaCeccardi : ?? Viareggio - Non ci fermiamo mai! Oggi al gazebo sulla meravigliosa #Passeggiata della ‘perla del Tirreno’ insiem… - nzingaretti : Buon #independenceday2020 agli amici degli Usa. Oggi più che mai, in questo tempo difficile, sono vicino alle ameri… - DarioNardella : Firenze piange #EnnioMorricone, grande testimone e protagonista della musica del Novecento, da compositore, con il… - JankoYAY : RT @tartaro7: Rientrato da cena con amici alla #TrattoriaStella. Al ritorno a piedi siamo passati lungo la sterrata tra campi e boschi acco… - amici_p : @ilariacapua Il nostro paese rivolge accuse a chi realmente opera per bene comune, fatto di populismo,invidie , inv… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici della 'Amici della Terra' ricorre al TAR contro Sindaco Grosseto - Controradio Il tormento di Moreno Longo

Ci sono molte cose di cui non ci è dato sapere, nonostante la curiosità a volte può spingerci con l’immaginazione a provare ad ipotizzare le vicende di un seguito di un lieto fine clamoroso. Lazzaro v ...

Lacrime ad Ercolano per Stefania, la giovane mamma aveva 25 anni

Tante le persone attese ai funerali della giovane mamma ... ercolanese che si è stratta attorno alla famiglia e agli amici manifestando il suo dolore.

Ci sono molte cose di cui non ci è dato sapere, nonostante la curiosità a volte può spingerci con l’immaginazione a provare ad ipotizzare le vicende di un seguito di un lieto fine clamoroso. Lazzaro v ...Tante le persone attese ai funerali della giovane mamma ... ercolanese che si è stratta attorno alla famiglia e agli amici manifestando il suo dolore.