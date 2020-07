Ocean Viking, Conte si arrende di nuovo alle ong: fa sbarcare altri 180 migranti e la sinistra festeggia (Di domenica 5 luglio 2020) Conte cede ai ricatti e fa sbarcare altri migranti. Ora dopo il no di Malta, le minacce di suicidio di alcuni migranti e gli scontri all’interno del Pd arriva il sì allo sbarco. La nave Ocean Viking è stata autorizzata dalle autorità italiane a sbarcare a Porto Empedocle i 180 migranti che ha salvato nel Mediterraneo. Lo ha reso noto l’Ong Sos Mediterranee. «Abbiamo ricevuto istruzioni dalle autorità marittime italiane di sbarcare le persone a bordo a Porto Empedocle. La nave è attualmente diretta verso il porto che prevediamo di raggiungere entro domani mattina», ha spiegato l’Ong all’Afp, che ha un giornalista a bordo. I migranti sbarcheranno a Porto Empedocle A Porto Empedocle ci sarà poi un avvicendamento di migranti a bordo della Moby Zazà, la nave-quarantena che staziona in rada. I ... Leggi su secoloditalia

TNannicini : Bello Conte dai Ragazzi del Cinema America, se poi facesse sbarcare i 180 poveri cristi dell'Ocean Viking sarebbe ancora più bello - LegaSalvini : ??Minacciano il suicido... e il governo accoglie i 180 clandestini della Ocean Viking, avanti c’è posto. CI FATE VE… - davidealgebris : Ma come si permette Salvini di tenere ostaggi 180 disperati sulla Ocean Viking? Razzista e disumano.. A scusate si… - CattaneoMauro77 : RT @tempoweb: Migranti della Ocean Viking in mare da un mese. Dov'è finita l'indignazione della sinistra? #oceanviking #migranti #portoempe… - MaxLandra : #OceanViking autorizzata allo sbarco a Porto Empedocle | TUTTA BENZINA SUL FUOCO #LEGHISTA..!! #SALVINI CI CAMPA… -

Ultime Notizie dalla rete : Ocean Viking

Cinque dell’Asp, due dell’Usmaf. La Regione ha fatto 180 tamponi sui migranti dell’Ocean Viking a largo di Pozzallo e si è sostituita allo Stato. “Non mi pare una cosa normale – scrive in un posto su ...La nave della Ong Sos Mediterranee per giorni bloccata in mare ...