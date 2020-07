Moto, drammatico incidente a Jerez: muore il pilota 41enne Ismael Bonilla (Di domenica 5 luglio 2020) Il Motociclismo iberico a lutto per la morte di Ismael Bonilla , 41enne spagnolo che ha perso la vita dopo un incidente sul circuito di Jerez, mentre era in sella alla sua Yamaha R1, durante una sessione... Leggi su feedpress.me

GazzettaDelSud : #Moto, drammatico incidente a #Jerez: muore il pilota 41enne Ismael #Bonilla - infoitinterno : Drammatico schianto in moto, muoiono padre e figlia - news_forlicesen : Drammatico schianto in moto, muoiono padre e figlia - news_forlicesen : Drammatico schianto in moto, muoiono padre e figlia - fanpage : Era papà di due bimbe. Un drammatico destino -

Ultime Notizie dalla rete : Moto drammatico

Gazzetta del Sud

Il motociclismo iberico a lutto per la morte di Ismael Bonilla, 41enne spagnolo che ha perso la vita dopo un incidente sul circuito di Jerez, mentre era in sella alla sua Yamaha R1, durante una sessio ...La Regina è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso, e traffico in tutta la zona. NOn solo sulla trafficatissima strada (foto allegate), ma anche in quelle del paese. Tutto intasato per ...