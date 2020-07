Iran, l’ombra del Mossad dietro 4 esplosioni in impianti nucleari, elettrici, per la produzione di armi e gas. Rischio rappresaglia di Teheran (Di domenica 5 luglio 2020) Quattro esplosioni misteriose in meno di 10 giorni in quattro impianti in Iran – la centrale nucleare di Natanz, i depositi di idrogeno liquido, centrali elettriche, e impianti per l’assemblaggio di missili – sono un po’ troppe per essere attribuite al caso. Gli organi ufficiali Iraniani ancora indagano e nessuno ha ancora pronunciato la parola sabotaggio, ma nella comunità di intelligence si parla di un nuovo virus che ha infettato i nuovi sistemi delle centrifughe per l’arricchimento dell’uranio. “C’è la mano Dio”, dicono in tanti, dove “Dio” in Israele è sinonimo di Mossad. Lo Stato ebraico – come sempre – tace ma si prepara a una possibile reazione Iraniana. L’ultima misteriosa esplosione che ha danneggiato una centrale elettrica nella città Iraniana di Ahvaz ha spinto ... Leggi su ilfattoquotidiano

