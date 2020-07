“Io guardo avanti”. Laura Chiatti, il messaggio arriva nel giorno dell’anniversario con Marco Bocci. Cosa è successo (Di domenica 5 luglio 2020) Laura Chiatti e Marco Bocci, un amore travolgente. A volte per riconoscere il vero amore basta davvero poco. Non è stato necessari per Laura Chiatti e il suo Marco attendere troppo. Il matrimonio è sopraggiunto quasi subito, facendo della loro storia la più discussa di sempre. E se molti erano i dubbi sulla buona riuscita, altrettante sono state le conferme date dalla coppia di innamorati. Quando Cupido è pronto con le sue frecce, il tempo diventa davvero relativo. Si sono conosciuti circa sei anni fa Laura Chiatti e Marco Bocci e da allora la relazione ha subito promesso bene, anzi più che bene. Laura Chiatti, nel giro di poco, non solo ha accettato la proposta di matrimonio di Marco, ma è anche diventata mamma.



