Scoperto l'algoritmo del Covid che prevede la seconda ondata (Di sabato 4 luglio 2020) Valentina Dardari Così le ricerche su Google, i post sui social e le misure dei termometri "smart" possono pronosticare i nuovi picchi Un team di studiosi dell’Università di Harvard, coordinati da Mauricio Santillana e Nicole Kogan, hanno Scoperto l’algoritmo del coronavirus. E prevedono una seconda ondata. Secondo questo studio si riuscirebbe a prevedere, e quindi anticipare, eventuali picchi del virus. Con anche tre settimane di anticipo. Al momento la scoperta è stata pubblicata solo su un sito di preprint, appena sottoposto alla comunità scientifica. Un algoritmo per prevedere i picchi di Covid Lo studio in questione andrebbe a unire le ricerche su Google, i post su Twitter, gli studi portati avanti dagli esperti sulla piattaforma specializzata UptoDate, i dati relativi agli spostamenti ricavati dagli smartphone e le misure dei ... Leggi su ilgiornale

