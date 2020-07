Mongolia, nuovi casi di peste nera e scatta la quarantena: “Hanno mangiato carne di marmotta” (Di sabato 4 luglio 2020) Paura in Mongolia per due nuovi casi di peste. Si tratta di due fratelli di 27 e 16 anni che avrebbero contratto la cosiddetta “peste nera” dopo aver mangiato della carne di marmotta. È il maggiore dei due ragazzi a versare nelle condizioni peggiori: la regione interessata dai contagi e nella quale ora è scattata la quarantena su ordine delle autorità è quella di Khovd, in Mongolia occidentale, al confine con la Russia. A riportare la notizia il Moscow Times, il quale riporta come fonte alcuni media locali. Ad accertare che si tratti proprio di “peste delle marmotte” è stato il Centro nazionale della Mongolia per la malattia zoonotica (Nczd), il quale ha effettuato i dovuto test di laboratorio e confermato che i due individui hanno contratto la suddetta malattia. Subito sono scattati anche i test su tutte le persone entrate in ... Leggi su tpi

